WADA тимчасово позбавило акредитації московську антидопінгову лабораторію

Протягом періоду припинення акредитації московської лабораторії заборонено виконувати будь-яку роботу, пов'язану з аналізом зразків крові для біологічного паспорта спортсмена.

"Цей крок був здійснено у світлі рішення Виконавчого комітету від 9 грудня 2019 року про те, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) знову буде оголошено не відповідним Всесвітньому антидопінговому кодексу у зв'язку з виявленням WADA маніпулювання деякими даними, взятими з Московської лабораторії в січні 2019 року в порушення умов відновлення РУСАДА у вересні 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РУСАДА офіційно заперечило відсторонення РФ від міжнародних змагань через допінг.