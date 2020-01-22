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WADA тимчасово позбавило акредитації московську антидопінгову лабораторію

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) тимчасово позбавило акредитації московську антидопінгову лабораторію. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу WADA.

WADA тимчасово позбавило акредитації московську антидопінгову лабораторію

Протягом періоду припинення акредитації московської лабораторії заборонено виконувати будь-яку роботу, пов'язану з аналізом зразків крові для біологічного паспорта спортсмена.

"Цей крок був здійснено у світлі рішення Виконавчого комітету від 9 грудня 2019 року про те, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) знову буде оголошено не відповідним Всесвітньому антидопінговому кодексу у зв'язку з виявленням WADA маніпулювання деякими даними, взятими з Московської лабораторії в січні 2019 року в порушення умов відновлення РУСАДА у вересні 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РУСАДА офіційно заперечило відсторонення РФ від міжнародних змагань через допінг.

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