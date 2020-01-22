WADA временно лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию

В течение периода прекращения аккредитации московской лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологического паспорта спортсмена.

"Этот шаг был осуществлен в свете решения Исполнительного комитета от 9 декабря 2019 года о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) снова будет объявлено не соответствующим Всемирном антидопинговом кодекса в связи с выявлением WADA манипулирования некоторым данным, взятым из Московской лаборатории в январе 2019 году в нарушение условий восстановления РУСАДА в сентябре 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, РУСАДА официально оспорило отстранения РФ от международных соревнований из-за допинга.