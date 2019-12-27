РУСАДА официально оспорило отстранения РФ от международных соревнований из-за допинга
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганусов отправил сообщение в ВАДА (WADA) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта. Об этом Ганусов сообщил ТАСС в пятницу, пишет УНН.
Во вторник общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с санкциями WADA. РУСАДА необходимо было отправить уведомление о несогласии WADA до 30 декабря, которое теперь подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).
“Уведомление только что отправлено. В отправленный пакет документов входит письмо-уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике”, — сказал Ганус.
Как писал УНН, исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).