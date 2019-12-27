РУСАДА офіційно заперечило відсторонення РФ від міжнародних змагань через допінг

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Генеральний директор Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус відправив повідомлення до ВАДА (WADA) про незгоду з санкціями щодо російського спорту. Про це Ганус повідомив ТАСС в п’ятницю, пише УНН.

У вівторок загальні збори членів РУСАДА (рада засновників) прийняло рекомендацію наглядової ради РУСАДА про незгоду з санкціями WADA. РУСАДА необхідно було відправити повідомлення про незгоду WADA до 30 грудня, яке тепер подасть повідомлення про суперечку до Спортивного арбітражного суду (CAS).

“Повідомлення щойно відправлено. У відправлений пакет документів входить лист-повідомлення, яке затверджено радою засновників, супровідний лист генерального директора РУСАДА, переклад протоколу ради засновників і лист офіцера з етики”, — сказав Ганус.

Як писав УНН, виконком Олімпійського комітету Росії (ОКР) одноголосно підтримав рішення наглядової ради Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) не погоджуватися з санкціями Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

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