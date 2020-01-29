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WADA выявило манипуляции с половиной подозрительных проб с московской антидопинговой лаборатории

Киев • УНН

 • 15032 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило манипуляции со 145 из 298 оказались под подозрением допинг-проб из базы Московской лаборатории. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер, пишет УНН.

WADA выявило манипуляции с половиной подозрительных проб с московской антидопинговой лаборатории

“Мы смогли определить, какой файл был удален и когда. Но мы не всегда можем их восстановить”, — рассказал Юнгер. Глава отдела расследований WADA отметил, что с мая по ноябрь он вместе со своей командой “был занят тем, что определял, какие файлы были изменены, стерты или добавлены”.

Юнгер отметил, что команда WADA изучала вопрос с изменением данных в течение полугода, с мая по ноябрь 2019 года. В итоге восстановить данные удалось не полностью; Юнгер подчеркнул, что все 298 подозрительных случаев будут еще раз проверены.

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Из-за манипуляций с данными допинг-проб в декабре 2019 года WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года. Сейчас это решение оспаривается в суде.

Добавим, что WADA временно лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию.

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