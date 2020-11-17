WADA стурбована екстериторіальним характером "акта Родченкова"

Так, WADA вважає, що деякі важливі складові цієї постанови “матимуть непередбачені наслідки і підірвуть глобальні правові рамки боротьби з допінгом, визнані на сьогоднішній день 190 державами, включно зі Сполученими Штатами”.

Агентство, зокрема, висловило стурбованість у зв’язку з “екстериторіальним” характером акту.

“Жодна країна ще ніколи не заявляла про свою кримінальну юрисдикцію щодо злочинів, пов’язаних з допінгом, які відбуваються за межами її національними кордонами”, — відзначили в агентстві.

Експерти WADA вважають, що “акт Родченкова” може привести до дублювання законів, що знаходяться в різних юрисдикціях, і тим самим поставити під загрозу єдиний звід антидопінгових правил для всіх видів спорту і всіх антидопінгових організацій в рамках Всесвітнього антидопінгового кодексу, прийнятого в 2003 році. Закон, схвалений Вашингтоном в односторонньому порядку, “швидше за все, підірве чистий спорт”, поставивши під загрозу найважливіші партнерські зв’язки і співробітництво між окремими країнами, вважають в WADA.

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Прийнятий 17 листопада Сенатом американського Конгресу екстериторіальний закон передбачає можливість юридичного переслідування правоохоронними органами США будь-якої людини, причетної до допінгової змови на змаганнях за участю американських атлетів, які проводяться за правилами, встановленими Всесвітнім антидопінговим агентством.

Документ гарантує захист інформаторів. Покарання за порушення закону — штраф до 1 млн доларів і позбавлення волі на строк до 10 років. Переслідування окремих спортсменів, викритих у застосуванні допінгу, RADA не передбачає. У жовтні 2019 року “акт Родченкова” був підтриманий Палатою представників Конгресу США.

Законопроект названий на честь колишнього директора московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова. У 2017 році він надав WADA інформацію, що описує систему вживання допінгу російськими спортсменами на Олімпійських іграх в Сочі, що призвело до міжнародних санкцій проти російського спорту, а також втрати країною першого місця в неофіційному командному заліку на сочинській Олімпіаді.

Твердження Родченкова про існування в РФ держпрограми підтримки допінгу Москва називає голослівними і бездоказовими і має намір домагатися його екстрадиції з США.

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