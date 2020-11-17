WADA стурбована екстериторіальним характером "акта Родченкова"

ukru
10:24 • 28119 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 67960 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 86811 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 119636 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 115623 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 119247 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 121326 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106547 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113273 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92495 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 110935 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 114563 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 81978 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 102428 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 53068 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 119636 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 81978 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 115950 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 338461 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 270912 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 5820 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 22250 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 100391 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 119284 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119029 перегляди
Актуальне
WADA стурбована екстериторіальним характером "акта Родченкова"

WADA стурбована екстериторіальним характером "акта Родченкова"

Київ • УНН

 • 13495 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) визнає позитивні елементи прийнятого Сенатом США антидопінгового закону, що отримав назву "акт Родченкова" (RADA), однак стурбовано деякими складовими цієї постанови. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву прес-служби WADA.

Так, WADA вважає, що деякі важливі складові цієї постанови “матимуть непередбачені наслідки і підірвуть глобальні правові рамки боротьби з допінгом, визнані на сьогоднішній день 190 державами, включно зі Сполученими Штатами”.

Агентство, зокрема, висловило стурбованість у зв’язку з “екстериторіальним” характером акту.

“Жодна країна ще ніколи не заявляла про свою кримінальну юрисдикцію щодо злочинів, пов’язаних з допінгом, які відбуваються за межами її національними кордонами”, — відзначили в агентстві.

Експерти WADA вважають, що “акт Родченкова” може привести до дублювання законів, що знаходяться в різних юрисдикціях, і тим самим поставити під загрозу єдиний звід антидопінгових правил для всіх видів спорту і всіх антидопінгових організацій в рамках Всесвітнього антидопінгового кодексу, прийнятого в 2003 році. Закон, схвалений Вашингтоном в односторонньому порядку, “швидше за все, підірве чистий спорт”, поставивши під загрозу найважливіші партнерські зв’язки і співробітництво між окремими країнами, вважають в WADA.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WADA може відсторонити від Олімпіади збірну США

Прийнятий 17 листопада Сенатом американського Конгресу екстериторіальний закон передбачає можливість юридичного переслідування правоохоронними органами США будь-якої людини, причетної до допінгової змови на змаганнях за участю американських атлетів, які проводяться за правилами, встановленими Всесвітнім антидопінговим агентством.

Документ гарантує захист інформаторів. Покарання за порушення закону — штраф до 1 млн доларів і позбавлення волі на строк до 10 років. Переслідування окремих спортсменів, викритих у застосуванні допінгу, RADA не передбачає. У жовтні 2019 року “акт Родченкова” був підтриманий Палатою представників Конгресу США.

Законопроект названий на честь колишнього директора московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова. У 2017 році він надав WADA інформацію, що описує систему вживання допінгу російськими спортсменами на Олімпійських іграх в Сочі, що призвело до міжнародних санкцій проти російського спорту, а також втрати країною першого місця в неофіційному командному заліку на сочинській Олімпіаді.

Твердження Родченкова про існування в РФ держпрограми підтримки допінгу Москва називає голослівними і бездоказовими і має намір домагатися його екстрадиції з США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Допінг у РФ: ЗМІ визначили, що частина підписів на документах щодо проб та викритті спортсменів — були підробленими

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92