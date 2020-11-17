WADA стурбована екстериторіальним характером "акта Родченкова"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) визнає позитивні елементи прийнятого Сенатом США антидопінгового закону, що отримав назву "акт Родченкова" (RADA), однак стурбовано деякими складовими цієї постанови. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву прес-служби WADA.
Так, WADA вважає, що деякі важливі складові цієї постанови “матимуть непередбачені наслідки і підірвуть глобальні правові рамки боротьби з допінгом, визнані на сьогоднішній день 190 державами, включно зі Сполученими Штатами”.
Агентство, зокрема, висловило стурбованість у зв’язку з “екстериторіальним” характером акту.
“Жодна країна ще ніколи не заявляла про свою кримінальну юрисдикцію щодо злочинів, пов’язаних з допінгом, які відбуваються за межами її національними кордонами”, — відзначили в агентстві.
Експерти WADA вважають, що “акт Родченкова” може привести до дублювання законів, що знаходяться в різних юрисдикціях, і тим самим поставити під загрозу єдиний звід антидопінгових правил для всіх видів спорту і всіх антидопінгових організацій в рамках Всесвітнього антидопінгового кодексу, прийнятого в 2003 році. Закон, схвалений Вашингтоном в односторонньому порядку, “швидше за все, підірве чистий спорт”, поставивши під загрозу найважливіші партнерські зв’язки і співробітництво між окремими країнами, вважають в WADA.
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Прийнятий 17 листопада Сенатом американського Конгресу екстериторіальний закон передбачає можливість юридичного переслідування правоохоронними органами США будь-якої людини, причетної до допінгової змови на змаганнях за участю американських атлетів, які проводяться за правилами, встановленими Всесвітнім антидопінговим агентством.
Документ гарантує захист інформаторів. Покарання за порушення закону — штраф до 1 млн доларів і позбавлення волі на строк до 10 років. Переслідування окремих спортсменів, викритих у застосуванні допінгу, RADA не передбачає. У жовтні 2019 року “акт Родченкова” був підтриманий Палатою представників Конгресу США.
Законопроект названий на честь колишнього директора московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова. У 2017 році він надав WADA інформацію, що описує систему вживання допінгу російськими спортсменами на Олімпійських іграх в Сочі, що призвело до міжнародних санкцій проти російського спорту, а також втрати країною першого місця в неофіційному командному заліку на сочинській Олімпіаді.
Твердження Родченкова про існування в РФ держпрограми підтримки допінгу Москва називає голослівними і бездоказовими і має намір домагатися його екстрадиції з США.
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