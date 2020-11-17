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У Сенаті США схвалили антидопінговий “закон Родченкова”

У Сенаті США схвалили антидопінговий “закон Родченкова”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У понеділок, 16 листопада, Сенат Конгресу США схвалив антидопінговий “закон Родченкова”, який передбачає покарання за спроби із використанням допінгу вплинути на результати міжнародних змагань. Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН.

Особливістю закону є те, що його об’єктом не є атлети, а “будь-яка людина, яка... здійснює план з метою вплинути на великі міжнародні змагання, використовуючи заборонені препарати або методи”. Об’єктом його дії можуть бути як американські, так і іноземні чиновники, тренери, медики, причетні до змагань, у яких беруть участь американські спортсмени. Закон передбачає покарання до 10 років в’язниці, до мільйона доларів штрафу, конфіскацію власності, що знаходиться в США.

Міжнародне антидопінгове агентство (WADA) критикувало цей документ, вважаючи, що через екстериторіальність він може підірвати міжнародну систему антидопінгового контролю. Однак представник американського антинаркотичного управління при Білому домі Ентоні Джонс заявив, що реакція WADA на російський допінговий скандал підірвала віру в глобальну систему антидопінгового контролю.

Закон названий ім’ям Григорія Родченкова, який очолював антидопінгову лабораторію в Москві. Родченков виявив масштабне, підтримуване російською владою застосування допінгу російськими спортсменами на найбільших змаганнях, включно з Олімпіадою 2014 року в Сочі.

Цей закон уже схвалений Палатою представників. Він набере чинності після його підписання президентом США Дональдом Трампом.

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