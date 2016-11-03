WADA против введения уголовной ответственности для спортсменов за допинг

"WADA не считает необходимым введение в странах законов об уголовной ответственности для спортсменов за употребление допинга. При этом мы признаем, что эти законы позволяют более эффективно выявлять распространителей запрещенных препаратов, в том числе среди вспомогательного персонала. Когда есть угроза попасть в тюрьму люди более активно сотрудничают с антидопинговыми организациями", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщал УНН, Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к допингу.