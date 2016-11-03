WADA проти введення кримінальної відповідальності для спортсменів за допінг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) виступає проти введення в країнах закону про кримінальну відповідальність спортсменів за застосування допінгу. Про це ТАСС заявили в прес-службі організації, передає УНН.
"WADA не вважає за необхідне введення в країнах законів про кримінальну відповідальність для спортсменів за вживання допінгу. При цьому ми визнаємо, що ці закони дозволяють більш ефективно виявляти розповсюджувачів заборонених препаратів, в тому числі серед допоміжного персоналу. Коли є загроза потрапити до в'язниці, люди більш активно співпрацюють з антидопінгові організації ", - повідомив співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, Держдума РФ прийняла закон про кримінальну відповідальність за схиляння спортсменів до допінгу.