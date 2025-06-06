Взятка в криптовалюте: перед судом предстанет пограничник
Киев • УНН
САП и НАБУ передали в суд дело в отношении начальника отдела Госпогранслужбы, который дал взятку в криптовалюте. Он заплатил 355 тыс. долларов, чтобы избежать разоблачения коррупции.
Обвинительный акт в отношении начальника отдела Государственной пограничной службы Украины, который предоставил неправомерную выгоду в криптовалюте правоохранителю, направлен в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Детали
САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела Государственной пограничной службы Украины, который предоставил неправомерную выгоду в криптовалюте правоохранителю
По данным следствия, служащий ГПСУ предоставил правоохранителю через его посредника криптовалюту USDT в эквиваленте 355 тыс. долл. США за непринятие мер по разоблачению своей коррупционной деятельности.
СМИ сообщали, что речь идет о начальнике отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского пограничного отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы Александре Марущаке.
Неправомерная выгода поступила в полном объеме на криптокошелек посредника, была переведена в наличные и передана правоохранителю.
Пограничника обвиняют по ч. 1 ст. 369 УК Украины, правоохранителя — по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
В отношении посредника суд утвердил соглашение о признании виновности между ним и прокурором.
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