Взятка в криптовалюте: перед судом предстанет пограничник

Обвинительный акт в отношении начальника отдела Государственной пограничной службы Украины, который предоставил неправомерную выгоду в криптовалюте правоохранителю, направлен в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела Государственной пограничной службы Украины, который предоставил неправомерную выгоду в криптовалюте правоохранителю - говорится в сообщении.

По данным следствия, служащий ГПСУ предоставил правоохранителю через его посредника криптовалюту USDT в эквиваленте 355 тыс. долл. США за непринятие мер по разоблачению своей коррупционной деятельности.

СМИ сообщали, что речь идет о начальнике отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского пограничного отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы Александре Марущаке.

Неправомерная выгода поступила в полном объеме на криптокошелек посредника, была переведена в наличные и передана правоохранителю.

Пограничника обвиняют по ч. 1 ст. 369 УК Украины, правоохранителя — по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В отношении посредника суд утвердил соглашение о признании виновности между ним и прокурором.

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