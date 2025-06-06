Хабар у криптовалюті: перед судом постане прикордонник

Обвинувальний акт щодо начальника відділу Державної прикордонної служби України, який надав неправомірну вигоду у криптовалюті правоохоронцю направлено до суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

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САП і НАБУ направили до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу Державної прикордонної служби України, який надав неправомірну вигоду у криптовалюті правоохоронцю - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, службовець ДПСУ надав правоохоронцю через його посередника криптовалюту USDT в еквіваленті 355 тис. дол. США за невжиття заходів щодо викриття своєї корупційної діяльності.

ЗМІ повідомляли, що мова йде про начальника відділу прикордонної служби "Соломоново" Чопського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Олександра Марущака.

Неправомірна вигода надійшла у повному обсязі на криптогаманець посередника, була переведена у готівку та передана правоохоронцю.

Прикордонника обвинувачують за ч. 1 ст. 369 КК України, правоохоронця — за ч. 4 ст. 368 КК України.

Щодо посередника суд затвердив угоду про визнання винуватості між ним та прокурором.

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