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Хабар у криптовалюті: перед судом постане прикордонник

Київ • УНН

 • 908 перегляди

САП та НАБУ передали до суду справу щодо начальника відділу Держприкордонслужби, який дав хабар у криптовалюті. Він заплатив 355 тис. доларів, щоб уникнути викриття корупції.

Хабар у криптовалюті: перед судом постане прикордонник

Обвинувальний акт щодо начальника відділу Державної прикордонної служби України, який надав неправомірну вигоду у криптовалюті правоохоронцю направлено до суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Деталі

САП і НАБУ направили до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу Державної прикордонної служби України, який надав неправомірну вигоду у криптовалюті правоохоронцю

- йдеться в повідомленні.

За даними слідства, службовець ДПСУ надав правоохоронцю через його посередника криптовалюту USDT в еквіваленті 355 тис. дол. США за невжиття заходів щодо викриття своєї корупційної діяльності.

ЗМІ повідомляли, що мова йде про начальника відділу прикордонної служби "Соломоново" Чопського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Олександра Марущака.

Неправомірна вигода надійшла у повному обсязі на криптогаманець посередника, була переведена у готівку та передана правоохоронцю.

Прикордонника обвинувачують за ч. 1 ст. 369 КК України, правоохоронця — за ч. 4 ст. 368 КК України.

Щодо посередника суд затвердив угоду про визнання винуватості між ним та прокурором.

На Закарпатті затримали прикордонника, який за хабарі сприяв переправленню ухилянтів04.01.25, 03:52 • 32618 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Державна прикордонна служба України
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