Взрывы в Киеве: в столичной военной администрации рассказали новые детали

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 8404 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 96459 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 160977 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 101818 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 337906 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 171316 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 143401 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195711 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124164 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108037 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132547 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42517 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 153471 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 32952 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 78381 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 8404 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 78572 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 96459 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 160977 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 153642 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 18954 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 20826 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 33081 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42640 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132666 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Взрывы в Киеве: в столичной военной администрации рассказали новые детали

Киев • УНН

 • 11662 просмотра

В Деснянском районе на рынке "Юность" взорвался киоск, два человека погибли. В Днепровском районе мужчина получил ранения возле гаражей, подогревая зажигалкой предмет, похожий на капсюль.

Взрывы в Киеве: в столичной военной администрации рассказали новые детали

В Киеве прогремели взрывы в Деснянском и Днепровском районах. В КГВА рассказали детали и отметили, что спасатели и медики отрабатывают все возможные внештатные ситуации, передает УНН.

Детали

Как сообщили в КГВА, зафиксированы два чрезвычайных происшествия (взрыва) — в Деснянском и Днепровском районах Киева.

В Киеве на рынке произошел взрыв: полиция сообщила о двух погибших03.04.25, 13:43 • 8118 просмотров

В первом случае на рынке "Юность" прогремел взрыв в киоске. К сожалению, два человека погибли. Причину взрыва устанавливают специалисты. В Днепровском районе мужчина травмировался в результате взрыва возле гаражей. Предварительно известно, что пострадавший нашел кусок медного провода, на конце которого был привязан предмет, похожий на капсюль от гильзы, который он начал подогревать зажигалкой. В результате взрыва обломками посекло живот. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, без угрозы для жизни 

- говорится в сообщении.

Еще один взрыв в Киеве: мужчина нашел неизвестный предмет, тот сдетонировал при прикосновении03.04.25, 14:40 • 10633 просмотра

В столичной военной администрации призвали ответственно относиться к сообщениям в связи с чрезвычайными происшествиями, руководствоваться только информацией официальных служб. Правоохранители, спасатели и медики полностью отрабатывают все возможные внештатные ситуации.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Киев
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59