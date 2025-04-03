Взрывы в Киеве: в столичной военной администрации рассказали новые детали

В Киеве прогремели взрывы в Деснянском и Днепровском районах. В КГВА рассказали детали и отметили, что спасатели и медики отрабатывают все возможные внештатные ситуации, передает УНН.

Детали

Как сообщили в КГВА, зафиксированы два чрезвычайных происшествия (взрыва) — в Деснянском и Днепровском районах Киева.

В Киеве на рынке произошел взрыв: полиция сообщила о двух погибших

В первом случае на рынке "Юность" прогремел взрыв в киоске. К сожалению, два человека погибли. Причину взрыва устанавливают специалисты. В Днепровском районе мужчина травмировался в результате взрыва возле гаражей. Предварительно известно, что пострадавший нашел кусок медного провода, на конце которого был привязан предмет, похожий на капсюль от гильзы, который он начал подогревать зажигалкой. В результате взрыва обломками посекло живот. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, без угрозы для жизни - говорится в сообщении.

Еще один взрыв в Киеве: мужчина нашел неизвестный предмет, тот сдетонировал при прикосновении

В столичной военной администрации призвали ответственно относиться к сообщениям в связи с чрезвычайными происшествиями, руководствоваться только информацией официальных служб. Правоохранители, спасатели и медики полностью отрабатывают все возможные внештатные ситуации.