Вибухи у Києві: у столичній військовій адміністрації розповіли нові деталі
Київ • УНН
У Деснянському районі на ринку "Юність" вибухнув кіоск, двоє людей загинули. У Дніпровському районі чоловік отримав поранення біля гаражів, підігріваючи запальничкою предмет, схожий на капсуль.
У Києві пролунали вибухи у Деснянському та Дніпровському районах. У КМВА розповіли деталі та наголосили, що рятувальники і медики відпрацьовують всі можливі позаштатні ситуації, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у КМВА, зафіксовано дві надзвичайні події (вибухи) — у Деснянському та Дніпровському районах Києва.
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У першому випадку на ринку "Юність" пролунав вибух у кіоску. На жаль, дві людини загинуло. Причину вибуху наразі встановлюють фахівці. У Дніпровському районі чоловік травмувався внаслідок вибуху біля гаражів. Попередньо відомо, що постраждалий знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був прив'язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи, який він почав підігрівати запальничкою. Внаслідок вибуху уламками посікло живіт. Постраждалому надається медична допомога, без загрози для життя
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У столичній військовій адміністрації закликали відповідально ставитись до повідомлень у зв'язку з надзвичайними подіями, керуватися лише інформацією офіційних служб. Правоохоронці, рятувальники і медики повністю відпрацьовують всі можливі позаштатні ситуації.