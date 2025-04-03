Вибухи у Києві: у столичній військовій адміністрації розповіли нові деталі

У Києві пролунали вибухи у Деснянському та Дніпровському районах. У КМВА розповіли деталі та наголосили, що рятувальники і медики відпрацьовують всі можливі позаштатні ситуації, передає УНН.

Як повідомили у КМВА, зафіксовано дві надзвичайні події (вибухи) — у Деснянському та Дніпровському районах Києва.

У Києві на ринку стався вибух: поліція повідомила про двох загиблих

У першому випадку на ринку "Юність" пролунав вибух у кіоску. На жаль, дві людини загинуло. Причину вибуху наразі встановлюють фахівці. У Дніпровському районі чоловік травмувався внаслідок вибуху біля гаражів. Попередньо відомо, що постраждалий знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був прив'язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи, який він почав підігрівати запальничкою. Внаслідок вибуху уламками посікло живіт. Постраждалому надається медична допомога, без загрози для життя