Ще один вибух у Києві: чоловік знайшов невідомий предмет, той здетонував при дотику

Внаслідок вибуху невстановленого предмета у Дніпровському районі Києва, чоловік отримав поранення. Передає УНН із посиланням на КМДА.

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У Дніпровському районі Києва, на території що межує з ділянкою гаражів, чоловік підняв об'єкт, що був обмотаний дротом. Далі відбувся вибух невстановленого предмета - чоловік отримав поранення. Пожежі на місці події незафіксовано, постраждалого госпіталізували, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо

У Деснянському районі Києва на ринку "Юність" прогримів вибух. Одна людина загинула, інша отримала поранення та була госпіталізована. За попередніми даними, вибухнув газовий балон.

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