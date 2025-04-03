Еще один взрыв в Киеве: мужчина нашел неизвестный предмет, тот сдетонировал при прикосновении
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева мужчина получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Пострадавшего госпитализировали.
В результате взрыва неустановленного предмета в Днепровском районе Киева мужчина получил ранения. Передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
В Днепровском районе Киева, на территории, граничащей с участком гаражей, мужчина поднял объект, обмотанный проводом. Далее произошел взрыв неустановленного предмета - мужчина получил ранения. Пожара на месте происшествия не зафиксировано, пострадавший госпитализирован, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Напомним
В Деснянском районе Киева на рынке "Юность" прогремел взрыв. Один человек погиб, другой получил ранения и был госпитализирован. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.
В Харьковской области у мужчины в руках сдетонировало взрывное устройство02.04.25, 10:31 • 9305 просмотров