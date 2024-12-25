Взрывы в Киеве: работает ПВО

В небе над Киевской областью зафиксировано движение вражеских беспилотников, работают силы ПВО. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает УНН.

"БпЛА в центре и на юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный; БпЛА на севере Киевщины, курс - западный; БпЛА на границе Киевщины и Винницкой области, курс - западный/северо-западный", - говорится в сообщении.