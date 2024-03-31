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Взрывы в белгороде: в россии отчитались о сбивании 10 "Vampire" и трех бпла
По сообщениям местных СМИ, российская противовоздушная оборона сбила 10 ракет и 3 БПЛА в белгороде, повредив частный дом.
Херсонщина: оккупанты ударили по Понятовке и травмировали гражданского
После обстрела российскими оккупантами Понятовки на Херсонщине с осколочными ранениями голеней госпитализирован 84-летний мужчина.
Львовщина: россияне атаковали ракетой объект критической инфраструктуры, есть погибший
Российские военные нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.
Херсонское направление: точный удар FPV-дрона пограничников уничтожил российский минометный расчет
Пограничники нанесли точный удар и уничтожили российское минометное подразделение и нескольких оккупантов в Херсонской области с помощью беспилотника FPV.
армейцы рф обстреляли Херсонщину ракетами и дронами: есть повреждения, ранены два человека
Российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области, ранив 2 мирных жителей и нанеся многочисленные разрушения зданиям, учебным заведениям и предприятиям.
российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области - 29 взрывов
Вражеские войска 4 раза обстреляли приграничные районы Сумской области, вызвав 29 взрывов в разных населенных пунктах.
рф нанесла 343 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области: 12-летний ребенок получил ранения
343 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток. В результате обстрела российскими войсками Пологовского района Запорожской области ранения получил 12-летний ребенок.
ПВО уничтожила 18 российских воздушных целей, в том числе 9 крылатых ракет и 9 беспилотников
18 воздушных целей было уничтожено в воздушном бою во время нападения рф на Украину прошлой ночью.
Двое гражданских получили ранения в результате российского удара по Харькову
Двое гражданских получили ранения в результате вчерашнего российского удара по жилому дому и школе в Харькове.
российская артиллерия снова нанесла удар по Днепропетровской области: информация выясняется
Прошлой ночью рф снова направила тяжелую артиллерию в Днепропетровскую область, выпустив снаряды в сторону села в Марганецкой громаде, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.