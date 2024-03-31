Сегодня утром в российском городе белгород громко. По данным тамошних СМИ, российское ПВО сбила 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire, передает УНН.

Детали

россияне сообщают, что уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire и 3 БПЛА. Также местные СМИ пишут, что в результате этой атаки был поврежден частный дом.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

россияне выпустили еще две авиабомбы на белгородскую область: людей из соседнего села эвакуировали

Напомним,

В начале недели легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон призвали власти Белгородской и Курской областей ускорить эвакуацию мирных жителей и предоставить дополнительные выплаты, поскольку путинские войска продолжают размещать свои подразделения в жилых кварталах, используя мирных жителей в качестве живого щита.