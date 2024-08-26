Взрывы слышали в Житомире и Ивано-Франковске, по областям работает ПВО
Киев • УНН
В Житомире и Ивано-Франковске прогремели взрывы. В Тернопольской, Ивано-Франковской и других областях сообщают о работе ПВО, призывая население сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.
В Житомире и Ивано-Франковске прогремели взрывы. Тем временем в ОВА в Тернопольской, Ивано-Франковской областях сообщают о работе ПВО, пишет УНН.
Детали
В 8:54 прогремели взрывы в Житомире. В 8:57 были слышны взрывы в Ивано-Франковске, сообщило "Суспільне".
Тем временем по разным областям сообщают о работе ПВО.
"Не игнорируйте воздушную тревогу! Находитесь в укрытиях! В области работает ПВО", - сообщили в Тернопольской ОВА в Telegram.
"Земляки, сохраняйте спокойствие! В области работает ППО!" - указала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram.
"В воздушном пространстве области находятся вражеские цели!!!! Работает ПВО!" - добавила Онищук позже.
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