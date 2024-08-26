Вибухи чули в Житомирі та Івано-Франківську, по областях працює ППО
Київ • УНН
У Житомирі та Івано-Франківську пролунали вибухи. В Тернопільській, Івано-Франківській та інших областях повідомляють про роботу ППО, закликаючи населення зберігати спокій та перебувати в укриттях.
У Житомирі та Івано-Франківську пролунали вибухи. Тим часом в ОВА у Тернопільській, Івано-Франківській областях повідомляють про роботу ППО, пише УНН.
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О 8:54 пролунали вибухи в Житомирі. О 8:57 було чутно вибухи в Івано-Франківську, повідомило "Суспільне".
Тим часом по різних областях повідомляють про роботу ППО.
"Не ігноруйте повітряну тривогу! Перебувайте в укриттях! В області працює ППО", - повідомили у Тернопільській ОВА у Telegram.
"Краяни, зберігайте спокій! В області працює ППО!" - вказала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram.
"В повітряному просторі області знаходяться ворожі цілі!!! Працює ППО!" - додала Онищук згодом.
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