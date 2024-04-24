ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Взрывы раздаются в окрестностях Харькова

Взрывы раздаются в окрестностях Харькова

Киев  •  УНН

23 апреля 2024, 22:00  •  1471 просмотра

Read in English

По сообщениям, за пределами Харькова произошла серия взрывов.

Серия взрывов прогремела за пределами Харькова. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.

Напомним

Ранее председатель Харьковской ОГА проинформировал, что враг наносит удары. В свою очередь, городской голова Харькова заявил, что в городе раздаются сильные взрывы.

В Харькове произошел взрыв23 апреля 2024, 21:42 • 2379 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
suspilneSuspilne
kharkivХарьков
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  114866 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  143574 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  143749 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  146105 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  121181 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157298 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224568 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  447423 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175595 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131810 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Новости по теме
Взрывы раздаются в окрестностях Харькова

Взрывы раздаются в окрестностях Харькова

  •  1471 просмотра
США готовят пакет помощи для Украины: ракеты ATACMS большой дальности среди возможных поставок

США готовят пакет помощи для Украины: ракеты ATACMS большой дальности среди возможных поставок

  •  1487 просмотра
В Харькове произошел взрыв

В Харькове произошел взрыв

  •  2379 просмотра
Дания и Украина подписали соглашение на 420 млн евро для восстановления и поддержки энергетики Украины

Дания и Украина подписали соглашение на 420 млн евро для восстановления и поддержки энергетики Украины

  •  3556 просмотра
Правительство одобрило пересмотр расходов государственного бюджета в отдельных сферах на 2024 год

Правительство одобрило пересмотр расходов государственного бюджета в отдельных сферах на 2024 год

  •  6699 просмотра
Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса

Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса

  •  5380 просмотра
Ермак обсудил инвестиционные перспективы в Украине с международной группой CRH

Ермак обсудил инвестиционные перспективы в Украине с международной группой CRH

  •  7364 просмотра
В Кременчуге прогремел взрыв

В Кременчуге прогремел взрыв

  •  10833 просмотра
В россии задержали по подозрению во взяточничестве заместителя Шойгу: кто такой Тимур Иванов, и чем он занимался в Минобороны рф

В россии задержали по подозрению во взяточничестве заместителя Шойгу: кто такой Тимур Иванов, и чем он занимался в Минобороны рф

  •  9622 просмотра
В Днепровском районе сбит еще один беспилотник "Орлан-10"

В Днепровском районе сбит еще один беспилотник "Орлан-10"

  •  10417 просмотра

Популярные

Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми

Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми

  •  35375 просмотра
Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом

Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом

  •  60034 просмотра
В Варшаве украинцы выстроились в длинные очереди в центре выдачи паспортов: проблемы с документами возникли у мужчин

В Варшаве украинцы выстроились в длинные очереди в центре выдачи паспортов: проблемы с документами возникли у мужчин

  •  52205 просмотра
Шмыгаль назвал потенциальную сумму, которую получит Украина в случае принятия Конгрессом закона о REPO

Шмыгаль назвал потенциальную сумму, которую получит Украина в случае принятия Конгрессом закона о REPO

  •  27801 просмотра
Банкиры считают Apple "лучшим выбором" на 2024 год, акции технологического гиганта могут вырасти на 36%

Банкиры считают Apple "лучшим выбором" на 2024 год, акции технологического гиганта могут вырасти на 36%

  •  92807 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

  •  140597 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  183495 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  447423 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  366196 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  412852 просмотра

Взрывы раздаются в окрестностях Харькова

По сообщениям, за пределами Харькова произошла серия взрывов.

Война •   •  1471 просмотра
Взрывы раздаются в окрестностях Харькова

США готовят пакет помощи для Украины: ракеты ATACMS большой дальности среди возможных поставок

Администрация Байдена готовит новый пакет помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который впервые может включать ракетные комплексы большой дальности ATACMS.

политика •   •  1487 просмотра
США готовят пакет помощи для Украины: ракеты ATACMS большой дальности среди возможных поставок

В Харькове произошел взрыв

В Харькове прогремел взрыв. В области сообщено о ракетной угрозе.

Война •   •  2379 просмотра
В Харькове произошел взрыв

Дания и Украина подписали соглашение на 420 млн евро для восстановления и поддержки энергетики Украины

Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает выделение 40 млн евро на поддержку частного сектора Украины и 380 млн евро на критически важную инфраструктуру с использованием возобновляемых источников энергии, что имеет целью уменьшить финансовые риски в восстановлении Украины.

Экономика •   •  3556 просмотра
Дания и Украина подписали соглашение на 420 млн евро для восстановления и поддержки энергетики Украины

Правительство одобрило пересмотр расходов государственного бюджета в отдельных сферах на 2024 год

Правительство одобрило проведение в 2024 году пересмотра расходов государственного бюджета в 20 сферах по 16 главным распорядителям средств с целью повышения эффективности и перераспределения средств на более приоритетные направления.

Экономика •   •  6699 просмотра
Правительство одобрило пересмотр расходов государственного бюджета в отдельных сферах на 2024 год

Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса

Израиль предпринял шаги для помощи Газе, но риск голода в анклаве остается высоким, причем, по словам специального посланника США Дэвида Саттерфилда, его северная часть сталкивается с очень высоким риском голода.

Новости Мира •   •  5380 просмотра
Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса

Ермак обсудил инвестиционные перспективы в Украине с международной группой CRH

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил перспективы инвестирования в Украину с представителями компании CRH, крупнейшего производителя строительных материалов в Северной Америке и Европе, заверив их в полной поддержке и благоприятных условиях для таких крупных инвесторов.

Экономика •   •  7364 просмотра
Ермак обсудил инвестиционные перспективы в Украине с международной группой CRH

В Кременчуге прогремел взрыв

В Кременчуге прогремел взрыв. Ранее Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеском беспилотнике, который направлялся в город.

Война •   •  10833 просмотра
В Кременчуге прогремел взрыв

В россии задержали по подозрению во взяточничестве заместителя Шойгу: кто такой Тимур Иванов, и чем он занимался в Минобороны рф

Заместителя министра обороны россии Тимура Иванова задержали по подозрению во взяточничестве, связанном со строительными проектами, в том числе в оккупированном Мариуполе.

Криминал и ЧП •   •  9622 просмотра
В россии задержали по подозрению во взяточничестве заместителя Шойгу: кто такой Тимур Иванов, и чем он занимался в Минобороны рф

В Днепровском районе сбит еще один беспилотник "Орлан-10"

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" был сбит силами противовоздушной обороны в Днепровском районе, о чем сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Война •   •  10417 просмотра
В Днепровском районе сбит еще один беспилотник "Орлан-10"