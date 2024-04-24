Взрывы раздаются в окрестностях Харькова
Киев • УНН
По сообщениям, за пределами Харькова произошла серия взрывов.
Серия взрывов прогремела за пределами Харькова. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.
Напомним
Ранее председатель Харьковской ОГА проинформировал, что враг наносит удары. В свою очередь, городской голова Харькова заявил, что в городе раздаются сильные взрывы.
В Харькове произошел взрыв23 апреля 2024, 21:42 • 2379 просмотров
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