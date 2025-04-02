Теракт в отделении полиции в Одесской области: задержан мужчина, изготовивший взрывное устройство

Правоохранители задержали мужчину, который по заданию российских спецслужб изготовил взрывное устройство. Впоследствии женщина принесла его в здание полиции в городе Беляевка в Одесской области. В результате взрыва она погибла, пострадали трое полицейских. Об этом сообщает Офис Генеральной прокуратуры, пишет УНН.

По данным следствия, житель Одессы был завербован российскими спецслужбами через Telegram-канал. Представитель рф предложил ему совершить серию терактов в Одесской области в обмен на денежное вознаграждение.

Подозреваемый согласился и получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств. Под руководством российского куратора, который общался с ним по видеосвязи, он собрал взрывное устройство по месту своего жительства в Одессе.

22 марта 2025 года подозреваемый получил приказ подготовить устройство для передачи исполнителю. На следующий день он замаскировал СВУ под подарок и на такси отправил его в Беляевку. По указанию куратора, посылку должна была получить местная жительница.

Женщина получила "подарок", а через несколько минут занесла его в административное здание полиции. Когда представитель спецслужб РФ убедился, что устройство на месте, он совершил звонок на сим-карту, встроенную во взрывчатку. Это повлекло детонацию. В результате теракта женщина погибла, а трое сотрудников полиции получили ранения