Теракт в отделении полиции в Одесской области: задержан мужчина, изготовивший взрывное устройство
Киев • УНН
В Одессе задержали мужчину, который по заданию рф изготовил взрывчатку, которая привела к взрыву в отделении полиции в Одесской области. В результате теракта погибла женщина, трое полицейских ранены.
Правоохранители задержали мужчину, который по заданию российских спецслужб изготовил взрывное устройство. Впоследствии женщина принесла его в здание полиции в городе Беляевка в Одесской области. В результате взрыва она погибла, пострадали трое полицейских. Об этом сообщает Офис Генеральной прокуратуры, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины)
Детали
По данным следствия, житель Одессы был завербован российскими спецслужбами через Telegram-канал. Представитель рф предложил ему совершить серию терактов в Одесской области в обмен на денежное вознаграждение.
Подозреваемый согласился и получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств. Под руководством российского куратора, который общался с ним по видеосвязи, он собрал взрывное устройство по месту своего жительства в Одессе.
22 марта 2025 года подозреваемый получил приказ подготовить устройство для передачи исполнителю. На следующий день он замаскировал СВУ под подарок и на такси отправил его в Беляевку. По указанию куратора, посылку должна была получить местная жительница.
Женщина получила "подарок", а через несколько минут занесла его в административное здание полиции. Когда представитель спецслужб РФ убедился, что устройство на месте, он совершил звонок на сим-карту, встроенную во взрывчатку. Это повлекло детонацию. В результате теракта женщина погибла, а трое сотрудников полиции получили ранения
Правоохранители задержали мужчину по месту жительства. Во время обыска изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, компоненты для изготовления взрывчатки и СВУ замаскированный под огнетушитель.
По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В настоящее время проверяется его причастность к совершению других преступлений.
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