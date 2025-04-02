Теракт у відділенні поліції на Одещині: затримано чоловіка, який виготовив вибуховий пристрій

Правоохоронці затримали чоловіка, який за завданням російських спецслужб виготовив вибуховий пристрій. Згодом жінка принесла його до будівлі поліції в місті Біляївка на Одещині. Унаслідок вибуху вона загинула, постраждали троє поліцейських. Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури, пише УНН.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що спричинив загибель людини (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України)

За даними слідства, житель Одеси був завербований російськими спецслужбами через Telegram-канал. Представник рф запропонував йому вчинити серію терактів на Одещині в обмін на грошову винагороду.

Підозрюваний погодився та отримав інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) з підручних засобів. Під керівництвом російського куратора, який спілкувався з ним по відеозв’язку, він зібрав вибуховий пристрій за місцем свого проживання в Одесі.

22 березня 2025 року підозрюваний отримав наказ підготувати пристрій для передачі виконавцю. Наступного дня він замаскував СВП під подарунок та на таксі відправив його до Біляївки. За вказівкою куратора, посилку мала отримати місцева жителька.

Жінка отримала "подарунок", а за кілька хвилин занесла його в адміністративну будівлю поліції. Коли представник спецслужб рф переконався, що пристрій на місці, він здійснив дзвінок на сім-карту, вбудовану у вибухівку. Це спричинило детонацію. Унаслідок теракту жінка загинула, а троє працівників поліції отримали поранення