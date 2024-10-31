Взрыв в Одессе: тактическая авиация замечена в Черном море

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 53689 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 103622 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 106394 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 123861 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 122009 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 165024 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128686 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124320 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв в Одессе: тактическая авиация замечена в Черном море

Взрыв в Одессе: тактическая авиация замечена в Черном море

Киев  •  УНН

19:22 • 6651 просмотра

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В Одессе прогремел взрыв, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов. Воздушные силы ранее предупреждали о скоростной цели в направлении Белгород-Днестровского района.

В Одессе слышали взрыв. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов, передает УНН.

«Тактическая авиация в Черном море. В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях», - сообщил Труханов.

Ранее в Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Взрывы раздаются в Харькове: оккупанты атакуют город31 октября 2024, 19:10 • 7714 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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