Взрыв в Одессе: тактическая авиация замечена в Черном море
Киев • УНН
В Одессе прогремел взрыв, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов. Воздушные силы ранее предупреждали о скоростной цели в направлении Белгород-Днестровского района.
В Одессе слышали взрыв. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов, передает УНН.
«Тактическая авиация в Черном море. В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях», - сообщил Труханов.
Ранее в Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
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