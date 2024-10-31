Взрывы раздаются в Харькове: оккупанты атакуют город
Киев • УНН
В Харькове прогремели взрывы, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов. Руководство города и области призвало жителей Харькова и района срочно искать укрытие.
Оккупанты наносят удары по Харькову. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
"В Харькове взрывы. Будьте осторожны!" - сообщил мэр.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал Харьков и район оставаться в укрытиях.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!" - сообщил Синегубов.
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