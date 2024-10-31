Зеленский показал видео последствий атаки рф на Харьков

российская армия вечером 30 октября в очередной раз обстреляла Харьков. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российскую атаку и показал последствия, передает УНН.

россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове. К сожалению, есть пострадавшие, в том числе и дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте, - сообщил Зеленский.

Зеленский отметил, что партнеры Украины видят, что ежедневно происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение - это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб, которые летят на нашу страну. Это жизни "наших людей".

"Поэтому мы вместе должны остановить россию и сделать это со всей возможной силой", - подчеркнул он.

Напомним

российские войска вечером 30 октября ударили по четвертому этажу многоэтажки в Харькове.