Взрыв на территории АТП в Киеве: КГВА опровергла свою информацию о трех погибших

Начальник КГВА Сергей Попко опроверг информацию о трех погибших из-за взрыва на территории автотранспортного предприятия в Киеве, где частично разрушено двухэтажное здание. На данный момент известно о двух погибших, передает УНН.

На территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв техногенного происхождения. Вследствие чего двухэтажное здание 40 х 100 м. было частично разрушено. По уточненным данным на эту минуту известно точно о двух погибших. Под завалами могут быть люди - написал Попко.

По его словам, к спасательно-поисковой операции привлечен кинологический расчет. Все оперативные службы работают на месте.

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Перед этим Попко заявлял, что спасатели деблокировали еще одно тело в результате взрыва на территории автотранспортного предприятия в Киеве, где частично разрушено двухэтажное здание.

Попко сообщал, что на территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв неизвестного пока происхождения. Вследствие чего двухэтажное здание 40 х 100 м. было частично разрушено. Без пожара. Предварительно, обнаружили двух погибших.