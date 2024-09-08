Взрыв на территории АТП в Киеве: КГВА опровергла свою информацию о трех погибших
Киев • УНН
На территории АТП в Голосеевском районе Киева произошел взрыв, частично разрушив двухэтажное здание. КГВА опровергла предварительную информацию о трех погибших, подтвердив смерть двух человек.
Начальник КГВА Сергей Попко опроверг информацию о трех погибших из-за взрыва на территории автотранспортного предприятия в Киеве, где частично разрушено двухэтажное здание. На данный момент известно о двух погибших, передает УНН.
На территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв техногенного происхождения. Вследствие чего двухэтажное здание 40 х 100 м. было частично разрушено. По уточненным данным на эту минуту известно точно о двух погибших. Под завалами могут быть люди
По его словам, к спасательно-поисковой операции привлечен кинологический расчет. Все оперативные службы работают на месте.
Дополнение
Перед этим Попко заявлял, что спасатели деблокировали еще одно тело в результате взрыва на территории автотранспортного предприятия в Киеве, где частично разрушено двухэтажное здание.
Попко сообщал, что на территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв неизвестного пока происхождения. Вследствие чего двухэтажное здание 40 х 100 м. было частично разрушено. Без пожара. Предварительно, обнаружили двух погибших.