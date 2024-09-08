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У Києві стався вибух невідомого походження: зруйнована будівля, двоє людей загинули - КМВА

У Києві стався вибух невідомого походження: зруйнована будівля, двоє людей загинули - КМВА

Київ • УНН

 • 18892 перегляди

У Голосіївському районі Києва стався вибух невідомого походження на території АТП. Частково зруйнована двоповерхова будівля, попередньо виявлено двох загиблих, можливі люди під завалами.

Вибух невідомого походження пролунав у Києві. За даними міської адміністрації, зруйнована двоповерхова будівля. Попередньо, виявили двох загиблих.

Пише УНН із посиланням на КМВА.

На території АТП в Голосіївському районі стався вибух невідомого поки походження. Внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково часткове зруйнована. Без пожежі. Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці.

- ідеться у повідомленні. 
Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КиївКримінал та НП

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