У Києві стався вибух невідомого походження: зруйнована будівля, двоє людей загинули - КМВА
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва стався вибух невідомого походження на території АТП. Частково зруйнована двоповерхова будівля, попередньо виявлено двох загиблих, можливі люди під завалами.
Вибух невідомого походження пролунав у Києві. За даними міської адміністрації, зруйнована двоповерхова будівля. Попередньо, виявили двох загиблих.
Пише УНН із посиланням на КМВА.
На території АТП в Голосіївському районі стався вибух невідомого поки походження. Внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково часткове зруйнована. Без пожежі. Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці.