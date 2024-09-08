В Киеве произошел взрыв неизвестного происхождения: разрушено здание, два человека погибли - КГВА
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева произошел взрыв неизвестного происхождения на территории АТП. Частично разрушено двухэтажное здание, предварительно обнаружены двое погибших, возможны люди под завалами.
Взрыв неизвестного происхождения прогремел в Киеве. По данным администрации столицы разрушено двухэтажное здание. Предварительно, обнаружили двух погибших.
Пишет УНН со ссылкой на КГВА.
На территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв неизвестного пока происхождения. Вследствие чего двухэтажное здание 40 х 100 м. было частично частично разрушено. Без пожара. Предварительно, обнаружили двух погибших. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте.