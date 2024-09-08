Вибух на території АТП в Києві: КМВА спростувала свою інформацію про трьох загиблих
Київ • УНН
На території АТП в Голосіївському районі Києва стався вибух, частково зруйнувавши двоповерхову будівлю. КМВА спростувала попередню інформацію про трьох загиблих, підтвердивши смерть двох осіб.
Начальник КМВА Сергій Попко спростував інформацію про трьох загиблих через вибух на території автотранспортного підприємства в Києві, де частково зруйнована двоповерхова будівля. Нараз відомо про двох загиблих, передає УНН.
На території АТП в Голосіївському районі стався вибух техногенного походження. Внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково зруйнована. За уточненими даними на цю хвилину відомо достеменно про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди
За його словами, до рятувально-пошуковоі операції залучено кінологічний розрахунок. Всі оперативні служби працюють на місці.
Доповнення
Перед цим Попко заявляв, що рятувальники деблокували ще одне тіло внаслідок вибуху на території автотранспортного підприємства в Києві, де частково зруйнована двоповерхова будівля.
Попко повідомляв, що на території АТП в Голосіївському районі стався вибух невідомого поки походження. Внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково зруйнована. Без пожежі. Попередньо, виявили двох загиблих.