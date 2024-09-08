Вибух на території автотранспортного підприємства в Києві: деблокували ще одне тіло
Київ • УНН
На території автотранспортного підприємства в Києві стався вибух, який частково зруйнував двоповерхову будівлю. Рятувальники деблокували тіла трьох загиблих, пошуково-рятувальна операція триває.
Рятувальники деблокували ще одне тіло внаслідок вибуху на території автотранспортного підприємства в Києві, де частково зруйнована двоповерхова будівля.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
Рятувальники деблокували ще одне тіло. На цю хвилину відомо про трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває
Доповнення
Попко повідомляв, що на території АТП в Голосіївському районі стався вибух невідомого поки походження. Внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково зруйнована. Без пожежі. Попередньо, виявили двох загиблих.