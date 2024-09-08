Взрыв на территории автотранспортного предприятия в Киеве: деблокировали еще одно тело
Киев • УНН
На территории автотранспортного предприятия в Киеве произошел взрыв, который частично разрушил двухэтажное здание. Спасатели деблокировали тела трех погибших, поисково-спасательная операция продолжается.
Спасатели деблокировали еще одно тело в результате взрыва на территории автотранспортного предприятия в Киеве, где частично разрушено двухэтажное здание.
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Спасатели деблокировали еще одно тело. На эту минуту известно о трех погибших. Поисково-спасательная операция продолжается
Дополнение
Попко сообщал, что на территории АТП в Голосеевском районе произошел взрыв неизвестного пока происхождения. Вследствие чего двухэтажное здание 40 х 100 м. было частично разрушено. Без пожара. Предварительно, обнаружили двух погибших.