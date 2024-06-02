На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов

28-летний мужчина утонул в искусственном озере в Броварах, тело пока не найдено

28-летний мужчина утонул в искусственном озере недалеко от жилого комплекса "скандия" в Броварах, и, несмотря на поисковые работы, его тело до сих пор не найдено.