На Херсонщині Сили оборони атакували місце базування окупантів
Київ • УНН
Українські військові атакували російську військову базу в Малокаховці, тимчасово окупованому районі Херсонської області, в результаті чого ввечері 1 червня стався вибух і сильна пожежа.
Увечері 1 червня на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини було атаковано місце базування російських загарбників. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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