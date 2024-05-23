Взлет МиГ-31К зафиксировали украинские военно-воздушные силы

В рф фигурантов политических дел стали чаще отправлять на принудительное лечение

В россии количество фигурантов политических дел, отправленных на принудительное психиатрическое лечение, резко возросло: в 2023 году было отправлено 25 человек по сравнению с 3 лицами в год до 2020 года.