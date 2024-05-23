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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взлет МиГ-31К зафиксировали украинские военно-воздушные силы

Взлет МиГ-31К зафиксировали украинские военно-воздушные силы

Киев  •  УНН

22 мая 2024, 21:32  •  3889 просмотра

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что был зафиксирован взлет самолета МиГ-31К, что свидетельствует о потенциальной ракетной угрозе над территорией Украины.

Зафиксирован взлет МиГ-31К. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Внимание!
Вся Украина - ракетная опасность!

Зафиксирован взлет МиГ-31К

- Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Взлет МиГ-31К зафиксировали украинские военно-воздушные силы

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что был зафиксирован взлет самолета МиГ-31К, что свидетельствует о потенциальной ракетной угрозе над территорией Украины.

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Компания Lego выпустила конструкторы архитектурных памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление гимназии в Днепропетровской области, пострадавшей от российского ракетного удара, причем конструкторы вручаются в качестве призов за пожертвования от 24 долларов США.

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За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 37 авиаударов, 376 атак беспилотников-камикадзе

С начала суток произошло 121 боевое столкновение, во время которых российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 37 авиационных ударов с применением 47 беспилотников и 376 ударов беспилотниками-камикадзе по украинским позициям.

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За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 37 авиаударов, 376 атак беспилотников-камикадзе

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ЕСПЧ завтра примет решение по делу "Саакашвили против Грузии"

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В рф фигурантов политических дел стали чаще отправлять на принудительное лечение

В россии количество фигурантов политических дел, отправленных на принудительное психиатрическое лечение, резко возросло: в 2023 году было отправлено 25 человек по сравнению с 3 лицами в год до 2020 года.

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Зеленский планирует присоединиться к мероприятиям "Дня Д" во Франции и встрече G7 в Италии - Politico

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