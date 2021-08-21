Новый чемпион мира в супертяжелом весе Усик вернулся в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украинский боксер и новый чемпион мира в супертяжах, по версии WBA, WBO, IBF и IBO, в ночь на 27 сентября вернулся домой, в Киев, из Лондона, передает УНН.
Детали
Возле терминала на возвращение боксера ждали представители СМИ, фанаты бокса и близкие Усика.
И хотя прилет Усика был запланирован на 00:35 27 сентября, боксер вышел к встречающим только в 02:15.
На лице Усика можно было рассмотреть синяки и ссадины после боя с Джошуа.
Напомним
Усик стал лишь третьим боксером в истории, который сначала завоевал чемпионский титул в тяжелом весе, а после этого - в супертяжелом весе.
Легендарный экс-чемпион мира Форман назвал Усика "королем хэвивейта".