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Новый чемпион мира в супертяжелом весе Усик вернулся в Украину

Новый чемпион мира в супертяжелом весе Усик вернулся в Украину

Киев  •  УНН

 • 74672 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украинский боксер и новый чемпион мира в супертяжах, по версии WBA, WBO, IBF и IBO, в ночь на 27 сентября вернулся домой, в Киев, из Лондона, передает УНН.

Детали

Возле терминала на возвращение боксера ждали представители СМИ, фанаты бокса и близкие Усика.

И хотя прилет Усика был запланирован на 00:35 27 сентября, боксер вышел к встречающим только в 02:15.

На лице Усика можно было рассмотреть синяки и ссадины после боя с Джошуа.

Напомним

Усик стал лишь третьим боксером в истории, который сначала завоевал чемпионский титул в тяжелом весе, а после этого - в супертяжелом весе.

Легендарный экс-чемпион мира Форман назвал Усика "королем хэвивейта".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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