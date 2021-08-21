Новий чемпіон світу у суперважкій вазі Усик повернувся до України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Український боксер і новий чемпіон світу в супертяжах, за версією WBA, WBO, IBF і IBO, в ніч на 27 вересня повернувся додому, в Київ, з Лондона, передає УНН.
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Біля терміналу на боксера чекали представники ЗМІ, фанати боксу та близькі Усика.
І хоча приліт Усика був запланований на 00:35 27 вересня, боксер вийшов до зустрічаючих лише о 02:15.
На обличчі Усика можна було побачити синці та садна після бою з Ентоні Джошуа.
Нагадаємо
Усик став лише третім боксером в історії, який спочатку завоював чемпіонський титул у важкій вазі, а після цього — в суперважкій вазі.
Легендарний ексчемпіон світу Форман назвав Усика “королем хевівейту”.