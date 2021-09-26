Легендарний ексчемпіон світу Форман назвав Усика "королем хевівейту"

Форман відзначив спантеличеність у діях Джошуа.

Цитата:

"Подивився бій Джошуа - Усик. Ей Джей здався заляканим? Він втратив свою ідентичність. Він думав, слід було йому побоюватися 12 раундів або ж атакувати своєю міццю. Усик - типовий лівша: якщо ти мене не вдариш, я отримаю нагороду і вдарю тебе. З Джошуа щось було не так. Хто ти такий, Ей Джей? Джошуа просто здавався спантеличеним. Я знаю, що це таке. Він слухає занадто багато людей. Потрібно визначитися і бути собою – панчером. У Джошуа є майбутнє, у нього багато навичок, але він повинен навчитися натискати на власні кнопки", - зазначив Форман.

Також Форман назвав Усика майбутнім світового боксу.

"Привітання королю суперважкої ваги. Зараз Усик - майбутнє боксу. "Прийди і дістань мене" - тепер він може сказати це всім суперважкоатлетам", - додав Форман.

Довідка

Усик став лише третім боксером в історії, який спочатку завоював чемпіонський титул у важкій вазі, а після цього - в суперважкій вазі.