Легендарный экс-чемпион мира Форман назвал Усика "королем хэвивейта"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Бывший чемпион мира Джордж Форман прокомментировал победу чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), передает УНН со ссылкой на Twitter Формана.
Форман отметил озадаченность в действиях Джошуа.
Цитата:
"Посмотрел бой Джошуа - Усик. Эй Джей показался запуганным? Он потерял свою идентичность. Он думал, следовало ему опасаться 12 раундов или же атаковать своей мощью. Усик - типичный левша: если ты меня не ударишь, я получу награду и ударю тебя. С Джошуа что-то было не так. Кто ты такой, Эй Джей? Джошуа просто казался озадаченным. Я знаю, что это такое. Он слушает слишком много людей. Нужно определиться и быть собой - панчером. У Джошуа есть будущее, у него много навыков, но он должен научиться нажимать на собственные кнопки", - отметил Форман.
Также Форман назвал Усика будущим мирового бокса.
"Приветствие королю супертяжелого веса. Сейчас Усик - будущее бокса. "Приди и достань меня" - теперь он может сказать это всем супертяжеловесам", - добавил Форман.
Справка
Усик стал лишь третьим боксером в истории, который сначала завоевал чемпионский титул в тяжелом весе, а после этого - в супертяжелом весе.