Уже 41 пострадавший из-за вражеский удар по Кривому Рогу - Вилкул

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«К сожалению 1 погибший, 41 пострадавший. 19 из низ сейчас находятся в больнице. Три к сожалению тяжелых», - заявил Вилкул.

По его словам, на месте развернуты все оперативные штабы. Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки рф.

Напомним

Ранее УНН сообщал о 32 раненых в результате вражеского обстрела Кривого Рога.

В результате удара российских войск по Кривому Рогу погиб полицейский.

Повреждены 3 админздания. Избиты 7 жилых домов, среди них – многоэтажка.