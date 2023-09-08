Вже 41 постраждалий через ворожий удар по Кривому Рогу - Вілкул

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«Нажаль 1 загиблий, 41 постраждалий. 19 з низ зараз знаходяться в лікарні. Три нажаль важких», - заявив Вілкул.

За його словами, на місці розгорнуті всі оперативні штаби. Триває ліквідація наслідків ракетної атаки рф.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про 32 поранених внаслідок ворожого обстрілу Кривого Рогу.

Внаслідок удару російських військ по Кривому Рогу загинув поліцейський.

Пошкоджені 3 адмінбудівлі. Побиті 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка.