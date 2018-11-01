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Вятрович считает санкции РФ признанием своих заслуг

Вятрович считает санкции РФ признанием своих заслуг

Киев  •  УНН

 • 14269 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, комментируя включение российскими властями его фамилии в санкционный список, сказал, что считает это для себя признанием своих заслуг в борьбе с российской агрессией. Об этом он сказал в комментарии УНН.

"На меня никак не повлияют (санкции РФ - ред.), у меня никакого имущества, слава Богу, в Российской Федерации нет. Никакой экономической деятельности с РФ я не провожу. Но с чисто моральной стороны считаю для себя это признанием своих заслуг в борьбе с российской агрессией в Украине", - прокомментировал Вятрович обнародованные санкции РФ против Украины, куда он тоже попал.

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Глава Института нацпамяти сказал, что не считает это каким-то позитивом, поскольку это свидетельствует об абсурдности российской власти.

"Но с другой стороны, если получить такое от нынешней российской власти, это означает только, что то, что мы делаем, является правильным", - резюмировал он.

Напомним, Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.

Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины.

Вскоре стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.

Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц из-за причастности к российской агрессии против Украины, а также подготовки и проведения незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

Позже, в сентябре, СНБО Украины применило специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.

В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.

Украинские Национальные Новости

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