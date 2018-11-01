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В'ятрович вважає санкції РФ визнанням своїх заслуг

В'ятрович вважає санкції РФ визнанням своїх заслуг

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович, коментуючи включення російською владою його прізвища до санкційного списку, сказав, що вважає це для себе визнанням своїх заслуг у боротьбі з російською агресією. Про це він сказав у коментарі УНН.

"На мене ніяк не вплинуть (санкції РФ – ред.), у мене ніякого майна, слава Богу, у Російській Федерації немає. Ніякої економічної діяльності з РФ я не проводжу. Але з чисто морального боку вважаю для себе це визнанням своїх заслуг у боротьбі з російською агресією в Україні", - прокоментував В’ятрович оприлюднені санкції РФ проти України, куди він теж потрапив.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Санкції РФ торкнуться людей з політичною вагою в Україні та прихованим бізнесом у Росії - експерт

Голова Інституту нацпам’яті сказав, що не вважає це якимось позитивом, оскільки це свідчить про абсурдність російської влади.

"Але з іншого боку, якщо отримати таке від теперішньої російської влади, це означає тільки, що те, що ми робимо, є правильним", - резюмував він.

Нагадаємо, Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ. 

Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.

Згодом стало відомо, що російські санкції торкнуться сотень українців, серед них буде багато відомих людей.

Додамо, рішення про санкції з'явилося після того, як у травні РНБО ввела санкції проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ.

Згодом, у вересні, РНБО України застосувала спеціальні санкції до низки транспортних підприємств РФ.

У вересні ж у Кремлі пообіцяли "побудовану на принципі взаємності" відповідь на санкції України.

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