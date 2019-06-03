Вятрович: суть письма послов Польши и Израиля о памятнике Шухевичу российская

"Между Польшей и Израилем продолжаются жесткие дискуссии о прошлом. Но в Украине послы обеих стран, кажется, нашли общий язык (в оригіналі - "спільну мову" - ред.). Хотя правильнее будет сказать "общий язык", и конечно, он "русский". Письмо к мэру Ивано-Франковска написано на английском, но суть его - российская. Ведь содержание - повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения", - написал Вятрович.

Напомним, послы Польши и Израиля выразили протест из-за открытия в Ивано-Франковске памятника Роману Шухевичу.

Добавим, памятник главнокомандующему УПА Роману Шухевичу в Ивано-Франковске открыли ко Дню Героев 23 мая.