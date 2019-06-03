В'ятрович: суть листа послів Польщі та Ізраїлю про пам'ятник Шухевичу російська
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Зміст листа посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького та посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона до мера Івано-Франківська з протестом через відкриття у цьому місті пам'ятника головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу є повторенням тез російської пропаганди проти українського визвольного руху. Про це голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Між Польщею та Ізраїлем тривають жорсткі дискусії про минуле. Але в Україні посли обох країн, ніби, знайшли спільну мову. Хоча правильніше буде сказати "общій язик", і звісно, він "русскій". Листа до мера Івано-Франківська написано англійською, але суть його - російська. Адже зміст - повторення тез російської пропаганди проти українського визвольного руху", - написав В'ятрович.
Нагадаємо, посли Польщі та Ізраїлю висловили протест через відкриття в Івано-Франківську пам'ятника Роману Шухевичу.
Додамо, пам’ятник головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу в Івано-Франківську відкрили до Дня Героїв 23 травня.