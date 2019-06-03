Посли висловили протест через пам'ятник Шухевичу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Посли Польщі Бартош Ціхоцький та Ізраїлю Джоел Ліон в Україні висловили протест через відкриття в Івано-Франківську пам'ятника головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу. Про це посольство Польщі в Україні повідомило у своєму Twitter, передає УНН.
"Посол Польщі Бартош Ціхоцький i посол Ізраїлю Джоел Ліон в Україні написали листа до мера Івано-Франківська, висловлюючи протест проти відкриття нового пам’ятника Роману Шухевичу. Посли нагадають, що люди, які вижили після масових вбивств, в яких Роман Шухевич зіграв вирішальну роль, досі живуть в Україні, Польщі та Ізраїлі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, український інститут національної пам’яті звернувся до Міністерства закордонних справ України через акт вандалізму над пам’ятником учасникам українського підпілля часів Другої світової війни на кладовищі с. Фредрополь у Польщі, а також закликав польську сторону розслідувати інцидент.
Посол@B_Cichocki i Посол@ambassadorlion написали листа до мера Івано-Франківська висловлюючи протест проти відкриття нового пам’ятника Роману Шухевичу. Посли нагадають що люди які вижили після масових вбивств в яких Роман Шухевич зіграв вирішальну роль досі живуть в pic.twitter.com/JPzSeIdCsc— PLinUkraine (@PLinUkraine) 3 июня 2019 г.