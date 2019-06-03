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Послы выразили протест из-за памятника Шухевичу

Послы выразили протест из-за памятника Шухевичу

Киев  •  УНН

 • 17905 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион в Украине выразили протест из-за открытия в Ивано-Франковске памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу. Об этом посольство Польши в Украине сообщило в своем Twitter, передает УНН.

"Посол Польши Бартош Цихоцкий i посол Израиля Джоэл Лион в Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, украинский институт национальной памяти обратился в Министерство иностранных дел Украины из-за акта вандализма над памятником участникам украинского подполья времен Второй мировой войны на кладбище с. Фредрополь в Польше, а также призвал польскую сторону расследовать инцидент.

Посол @B_Cichocki и посол @ambassadorlion написали письмо к мэру Ивано-Франковская выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напомнят что люди выжившие после массовых убийств в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль до сих пор живут в pic.twitter.com/JPzSeIdCsc

- PLinUkraine (@PLinUkraine) 3 июня 2019 г.

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