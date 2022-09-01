ВВС: с начала войны против Украины рф потеряла более 900 элитных военных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. За полгода войны в Украине российская армия потеряла тысячи военнослужащих, в том числе более 900 элитных. Среди них спецназовцы, морские пехотинцы и десантники. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.
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«По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В результате задачи, обычно ставящиеся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам. Именно эти представители российских сил, которые традиционно считаются элитой армии россии, понесли значительные потери с начала войны. Эксперты полагают, что компенсировать такие потери элитных специалистов будет проблематично для рф», - говорится в сообщении.
Спецназ гру
По состоянию на 1 сентября погиб 151 военнослужащий, каждый четвертый из них – офицер (22%).
Спецназ росгвардии
Как отмечается, 245 сотрудников росгвардии погибли на войне против Украины, большинство из них - представители подразделений особого назначения, в частности отрядов спецназа, собр и омон. По данным СМИ, почти у каждого четвертого из погибших было звание офицера.
Кроме того, по меньшей мере 16 погибших оккупантов – обладатели особого отличия, крапового берета, фактически определяющего «элиту спецназа» в росгвардии.
фсб и фсо
ВВС сообщают, что около 20 сотрудников погибли во время вторжения в Украину. Известно о гибели подполковника Управления специальных операций фсб николая горбуна. Камчатские СМИ сообщали о гибели подполковника спецназа фсб сергея привалова.
Лучшие части вдв
Десантники составляют ровно пятую часть всех идентифицированных солдат рф, погибших в Украине. Сообщается, что общее количество погибших служащих элитных отрядов ВДВ составляет 144.
Морская пехота
Подразделения морской пехоты россии воюют на южном фронте. По открытым данным, на войне погибли 337 морских пехотинцев россии. В частности, наибольшие потери понесла 810-я гвардейская бригада, базирующаяся в аннексированном Крыму.
Военные пилоты
По состоянию на 1 сентября известно о 67 российских военных летчиках, погибших во время вторжения в Украину (включая штурманов и бортмехаников). Это особая категория потерь, поскольку экипажи боевых самолетов и вертолетов – искусственные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка одного лётчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 48 350 человек, 1997 танков, 205 вертолетов и сотен единиц военной техники.