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ВВС: с начала войны против Украины рф потеряла более 900 элитных военных

Киев • УНН

 • 256819 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. За полгода войны в Украине российская армия потеряла тысячи военнослужащих, в том числе более 900 элитных. Среди них спецназовцы, морские пехотинцы и десантники. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.

ВВС: с начала войны против Украины рф потеряла более 900 элитных военных

Цитата

«По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В результате задачи, обычно ставящиеся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам. Именно эти представители российских сил, которые традиционно считаются элитой армии россии, понесли значительные потери с начала войны. Эксперты полагают, что компенсировать такие потери элитных специалистов будет проблематично для рф», - говорится в сообщении.

Спецназ гру

По состоянию на 1 сентября погиб 151 военнослужащий, каждый четвертый из них – офицер (22%).

Спецназ росгвардии

Как отмечается, 245 сотрудников росгвардии погибли на войне против Украины, большинство из них - представители подразделений особого назначения, в частности отрядов спецназа, собр и омон. По данным СМИ, почти у каждого четвертого из погибших было звание офицера.

Кроме того, по меньшей мере 16 погибших оккупантов – обладатели особого отличия, крапового берета, фактически определяющего «элиту спецназа» в росгвардии.

фсб и фсо

ВВС сообщают, что около 20 сотрудников погибли во время вторжения в Украину. Известно о гибели подполковника Управления специальных операций фсб николая горбуна. Камчатские СМИ сообщали о гибели подполковника спецназа фсб сергея привалова.

Лучшие части вдв

Десантники составляют ровно пятую часть всех идентифицированных солдат рф, погибших в Украине. Сообщается, что общее количество погибших служащих элитных отрядов ВДВ составляет 144.

Морская пехота

Подразделения морской пехоты россии воюют на южном фронте. По открытым данным, на войне погибли 337 морских пехотинцев россии. В частности, наибольшие потери понесла 810-я гвардейская бригада, базирующаяся в аннексированном Крыму.

Военные пилоты

По состоянию на 1 сентября известно о 67 российских военных летчиках, погибших во время вторжения в Украину (включая штурманов и бортмехаников). Это особая категория потерь, поскольку экипажи боевых самолетов и вертолетов – искусственные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка одного лётчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов.

Дополнение 

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 48 350 человек, 1997 танков, 205 вертолетов и сотен единиц военной техники. 

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