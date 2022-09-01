Генштаб ЗСУ: кількість знищених окупантів перевищила 48 тисяч

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 48 350 осіб, 1997 танків, 205 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.