Генштаб ЗСУ: кількість знищених окупантів перевищила 48 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 48 350 осіб, 1997 танків, 205 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.09 орієнтовно становили:
-
- особового складу - близько 48 350 (+450) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 1997 (+23),
-
- бойових броньованих машин ‒ 4345 (+33),
-
- артилерійських систем – 1115 (+24),
-
- РСЗВ – 287 (+2),
-
- засобів ППО - 153 (+1),
-
- літаків – 234 (+0),
-
- гелікоптерів – 205 (+1),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2),
-
- крилатих ракет - 196 (+0),
-
- кораблів/катерів - 15 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3239 (+3),
-
- спеціальної техніки - 104 (+1).
-
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках", - повідомив Генштаб.
Доповнення
Генштаб інформує, що окупанти намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве.