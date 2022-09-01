Генштаб ВСУ: количество уничтоженных оккупантов превысило 48 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 48 350 человек, 1997 танков, 205 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.09 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 48 350 (+450) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1997 (+23),
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- боевых бронированных машин ‒ 4345 (+33),
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- артиллерийских систем – 1115 (+24),
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- РСЗО – 287 (+2),
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- средств ПВО - 153 (+1),
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- самолетов – 234 (+0),
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- вертолетов – 205 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2),
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- крылатых ракет – 196 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 3239 (+3),
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- специальной техники – 104 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях", - сообщил Генштаб.
Дополнение
Генштаб информирует, что оккупанты пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево.