Окупанти намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве - Генштаб

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 56483 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 63250 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 77639 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 83551 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 94206 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 147010 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 69958 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 148860 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 108684 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69129 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 97119 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 94414 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 17651 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 19146 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 20410 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 56477 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 147007 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 172346 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 148856 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 260474 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 94487 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 97190 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42647 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46077 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60735 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Окупанти намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве - Генштаб

Київ • УНН

 • 88480 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Розпочалася сто дев’яноста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Бахмутському ворог напрямку здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Яковлівка, Майорськ, Диліївка. Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве, пише УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Окупанти намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве - Генштаб

Деталі

Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил російської федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог із застосуванням ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янська Слобода та Залізний Міст Чернігівської області.

На Харківському напрямку із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кленове, Дементіївка, Руські Тишки, Великі Проходи, Петрівка, Перемога, Байрак, Шевелівка. Продовжує ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

На Слов’янському напрямку здійснив обстріли з застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Краснопілля, Вірнопілля, Грушуваха. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює вогневий вплив та намагається покращити тактичне положення, активно веде повітряну розвідку.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Райгородок, Берестове, Роздолівка, Тетянівка, Мала Піскунівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Сіверськ.

На Бахмутському напрямку здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Яковлівка, Майорськ, Диліївка. Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве.

На Авдіївському напрямку здійснював обстріли із застосуванням ствольної, реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Нью-Йорк. Наніс авіаційні удари по районах населених пунктів Времівка, Нескучне, Олександропіль.

На Новопавлівському напрямку здійснював обстріли позицій наших військ із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Золота Нива. Завдав авіаційний удар у районі населеного пункту Мар’їнка. Вів наступальний бій у районі населеного пункту Водяне, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку здійснював обстріли позицій захисників України із застосуванням ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Новоданилівка, Новояковлівка, Дорожнянка, Зелене Поле, Чарівне, Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Ворог вживає заходів з поповнення втрат. Здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної, та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Обстріляв об’єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка. З метою ведення повітряної розвідки активно застосовував БпЛА на зазначеному напрямку. Противник намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ.

Корабельне угруповання противника продовжує зосереджувати зусилля на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські захисники знищили понад 200 окупантів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59